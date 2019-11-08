المرجع السيستاني: لاينبغي ان ننسى فضل القوات المسلحة ومن قاتل داعش

دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، الجمعة، الى عدم نسيان فضل القوات المسلحة ومن ساعدهم لقتال تنظيم "داعش"، لافتا الى أنه لولا اولئك لما كان يتيسر اليوم اقامة التظاهرات والاعتصامات. وقال السيستاني في كلمه له نقلها نيابة عنه ممثله في كربلاء عبد المهدي الكربلائي، إن "اعزتنا القوات المسلحة ومن التحق بهم بمحاربة الارهاب الداعشي والدفاع عن العراق شعبا وارضا ومقدسات لهم فضل كبير على الجميع، ولاسيما المرابطون الى اليوم على الحدود وما يتبعها من المواقع الحساسة".



وأضاف السيستاني، "فلا ينبغي أن ننسى فضلهم بأن يبلغ مسامعهم أي كلمة تنتقص من قدر تضحياتنهم الجسيمة، بل اذا كان يتسير اليوم اقامة التظاهرات او الاعتصامات السلمية بعيدا عن اذى الارهابيين فانه بفضل اولئك الرجال الأبطال".

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