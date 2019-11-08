المرجع السيستاني: اطراف خارجية وداخلية تسعى لاستغلال الاحتجاجات وتحقيق اهدافها

أكدت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، أن وجود أطراف خارجية وداخلية لم تسمها تسعى لاستغلال الاحتجاجات العراقية لتحقيق اهدافها. ونقل ممثل المرجعية في كربلاء عبد المهدي الكربلائي عن المرجع الاعلى علي السيستاني قوله، إن "هناك اطرافا خارجة وداخلية كان لها دور في ايذاء العراقين من قبل وتسعى اليوم لاستغلال الحركة الاحتجاجية الجارية لتحقيق اهدافها".



وأضاف المرجع الأعلى، "ينبغي على المشاركين في الاحتجاجات عد السماح لهذه الاطراف باستغلال هذه التظاهرات والاعتصامات لاي طرف، واختراق جمعهم وتغيير مسار حركتهم الشعبية".

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