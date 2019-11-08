نائب يكشف عن تمرير صفقات 'مشبوهة' بوزارة الكهرباء بين منفذيها الوزير ومستشار لرئيس الوزراء

كشف النائب امجد العقابي، الجمعة، عن تمرير صفقات "مشبوهة" في وزارة الكهرباء من منفذيها الوزير لؤي الخطيب ومستشار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكدا تقديم الأدلة للمدعي العام لمنع الوزير من السفر لحين استكمال التحقيق. . وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، "رصدنا تمرير صفقات مشبوهة من قبل وزير الكهرباء الحالي لؤي الخطيب وسمساره الخاص صفاء الخرساني وأحد مستشاري رئيس الوزراء في لجنة الطاقة الوزارية لغرض المنفعة الشخصية مستغلين الظرف الحالي".



وأضاف العقابي، "على الشرفاء في الوزارة منعهم من ذلك"، مؤكدا بالقول "قدمنا الأدلة الى المدعي العام لاجراء اللازم ومنع الوزير من السفر لحين استكمال الاجراءات التحقيقية".

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