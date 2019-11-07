مبعوثة الأمم المتحدة تعلق على 'تغريدة' لها أثارت غضب العراقيين

علقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، جينين هينيس بلاسخارت، على تغريدة نشرتها امس الأربعاء على "تويتر"، وأثارت غضب العراقيين، واتهموها بمهادنة الحكومة على حساب المتظاهرين.
وقالت هينيس بلاسخارت في تغريدة نشرتها الخميس، إنه "ردا على اتهامات الانحياز نقول.. إن الأمم المتحدة هي شريك كل عراقي يحاول التغيير.. بوحدتهم، يستطيع العراقيون أن يحولوا بلدهم إلى أفضل مكان ونحن موجودون هنا لتوفير الدعم اللازم".
وكتبت في تغريدة الأربعاء، أن "تعطل البنية التحتية الحيوية مصدر قلق بالغ أيضا.. وإن حماية المرافق العامة مسؤولية الجميع.. إن التهديدات أو إغلاق الطرق إلى المنشآت النفطية يسبب خسائر بالمليارات"، معتبرة أن ذلك "يضر باقتصاد العراق، ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".
وكتبت في تغريدة الأربعاء، أن "تعطل البنية التحتية الحيوية مصدر قلق بالغ أيضا.. وإن حماية المرافق العامة مسؤولية الجميع.. إن التهديدات أو إغلاق الطرق إلى المنشآت النفطية يسبب خسائر بالمليارات"، معتبرة أن ذلك "يضر باقتصاد العراق، ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".
وجوبهت تغريدة بلاسخارت، بآلاف الردود الغاضبة والمنددة بما قالته، ووصل الأمر ببعض المغردين إلى حد المطالبة بإقالتها.
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