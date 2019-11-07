مبعوثة الأمم المتحدة تعلق على 'تغريدة' لها أثارت غضب العراقيين

وقالت هينيس بلاسخارت في تغريدة نشرتها الخميس، إنه "ردا على اتهامات الانحياز نقول.. إن الأمم المتحدة هي شريك كل عراقي يحاول التغيير.. بوحدتهم، يستطيع العراقيون أن يحولوا بلدهم إلى أفضل مكان ونحن موجودون هنا لتوفير الدعم اللازم".وكتبت في تغريدة الأربعاء، أن "تعطل البنية التحتية الحيوية مصدر قلق بالغ أيضا.. وإن حماية المرافق العامة مسؤولية الجميع.. إن التهديدات أو إغلاق الطرق إلى المنشآت النفطية يسبب خسائر بالمليارات"، معتبرة أن ذلك "يضر باقتصاد العراق، ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".

وجوبهت تغريدة بلاسخارت، بآلاف الردود الغاضبة والمنددة بما قالته، ووصل الأمر ببعض المغردين إلى حد المطالبة بإقالتها.