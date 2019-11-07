قائد عمليات بغداد لـ السومرية: وجهنا بعدم استخدام الرصاص ومنعنا حتى الرمي بالهواء

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الخميس، انه تم التوجيه بعدم استخدام الرصاص الحي ومنع حتى رميه بالهواء اثناء التظاهرات، فيما نصح المتظاهرين بعدم الاقتراب من المقار الحكومية وعدم التعرض للممتلكات الخاصة. وقال المحمداوي في لقاء خاص اجرته معه السومرية، إن "البعض من المندسين بين المتظاهرين تنكر بزي قوات الرد السريع، ووصلوا للعلاوي قرب المجمع الحكومي"، ناصحا، المتظاهرين بـ "عدم الاقتراب من المقار الحكومية وعدم التعرض للممتلكات الخاصة".



وأضاف المحمداوي، "اصدرنا توجيهات بعدم استخدام الرصاص ومنعنا حتى الرمي بالهواء واحتجزنا العديد من المنتسبين المخالفين للاوامر"، نافيا ما تم تداوله عن "وجود مجزرة في السنك وكل الكلام بشأنها عار عن الصحة".

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