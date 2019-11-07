أفاد مصدر أمني، الخميس، بانفجار رمانة صوتية في شارع السعودن وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رمانة صوتية انفجرت، مساء اليوم، في شارع السعدون وسط العاصمة بغداد".
وأضاف المصدر الي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مجهولين هم من قاموا برمي الرمانة في المكان المذكور".
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار رمانة صوتية في شارع السعودن وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.