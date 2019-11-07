انفجار رمانة صوتية في شارع السعودن وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "رمانة صوتية انفجرت، مساء اليوم، في شارع السعدون وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر الي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "مجهولين هم من قاموا برمي الرمانة في المكان المذكور".