الخارجية الأمريكية ترصد مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن قياديين اثنين في القاعدة

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، عن رصد مكافأة تصل لعشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن اثنين من قادة القاعدة في جزيرة العرب.

وقال مساعد وزير الخارجية للأمن الدبلوماسي مايكل إيفانوف للصحفيين في إفادة إن الوزارة تعرض ما يصل إلى ستة ملايين دولار مقابل معلومات عن سعد بن عاطف العولقي.

وأضاف أنه تم تخصيص ما يصل إلى أربعة ملايين نظير معلومات عن إبراهيم احمد محمود القوصي اللذين قال إنهما شجعا على شن هجمات على الولايات المتحدة.



