ريال مدريد يرصد 100 مليون يورو لخطف نجم نابولي من برشلونة ومانشستر سيتي

رياضة 2019-11-07 | 18:15 214 مشاهدة كشفت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية آخر التطورات الخاصة بنجم نادي نابولي الإيطالي فابيان رويز، الذي يتألق برفقة ناديه هذا الموسم، وأصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى.



ومضت تقول:“ريال مدريد يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، خاصة أن مسؤولي النادي الملكي أكدوا رغبتهم القوية بضم اللاعب لتعزيز خط وسط الفريق، خاصة أن طلب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي بالتعاقد مع مواطنه بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد لا يزال من الصعب تحقيقه“. وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الخميس، إلى أن فابيان رويز أبدى رغبته في الانضمام إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، رغم وجود عروض أخرى من أندية برشلونة ، ومانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، للتعاقد مع اللاعب الإسباني الشاب.ومضت تقول:“ريال مدريد يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع فابيان رويز، البالغ من العمر 23 عامًا، خاصة أن مسؤولي النادي الملكي أكدوا رغبتهم القوية بضم اللاعب لتعزيز خط وسط الفريق، خاصة أن طلب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الميرينغي بالتعاقد مع مواطنه بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد لا يزال من الصعب تحقيقه“. وتابعت:“إدارة ريال مدريد مستعدة للوفاء بجميع طلبات دي لورينتس رئيس نابولي لشراء فابيان رويز، وتعلم جيدًا أن المقابل ربما لا يقل عن 100 مليون يورو، وهو مبلغ لن يكون عقبة أمام إتمام الصفقة“.

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