البنتاغون: وزير الدفاع ناقش التظاهرات مع العراقيين ونحن هناك بناءً على دعوة بغداد

وقالت الوزارة في خبر عاجل بثته وكالة اخبارية، إن "وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر ناقش موضوع التظاهرات مع العراقيين ونحن هناك بناء على دعوة الحكومة العراقية".

يشار الى أن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، وصل في (23 تشرين الأول 2019)، الى العاصمة بغداد في زيارة غير معلن عنها.