هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن بلاده سيتعين عليها فتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الرئيس التركي أن "موقف الاتحاد الأوروبي من تركيا بعيد عن أن يكون بنّاء، ويجب أن لا تكون علاقاتنا معه رهينة القضايا الثنائية مع بعض الدول الأعضاء فيه".
وكشف أردوغان أن "تركيا تمكنت من منع 76 ألف شخص من 151 دولة إليها ضمن جهود مكافحة الإرهاب بينهم منتمون لـ"داعش".
تابع أردوغان قائلا، "سنستمر في استضافة ضيوفنا (السوريين) سواء تلقينا دعما أو لا، ولكن سنضطر لفتح أبوابنا(باتجاه أوروبا) في حال لم يسر الأمر على ما يرام".
وتجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى الي يهدد فيها أردوغان، الدول الأوروبية، بإغراقها باللاجئين السوريين، ما لم يتم تقديم مساعدات ومزيد من الدعم"، موضحا أن "المساعدة الغربية لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين في تركيا، غير كافية، وبطيئة للغاية".
وذكر أن "تركيا أنفقت 40 مليار دولار أمريكي حتى الآن"، معلنا "استعداده لعقد قمة بمشاركة قادة روسيا وألمانيا وفرنسا لبحث مشكلة اللاجئين".
كما أكد على أن بلاده لن تتحمل وحدها عبء اللاجئين.
كانت هذه تفاصيل خبر اردوغان: تركيا ستفتح الأبواب أمام اللاجئين لأوروبا ما لم تحصل على الدعم الكافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.