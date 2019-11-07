افاد مصدر برلماني، الخميس، بأن مجلس النواب سيعقد جلسة السبت المقبل. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب سيعقد جلسته الـ 12 السبت المقبل الساعة الواحدة ظهرا". وقرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في (31 تشرين الاول الماضي)، رفع جلسة المجلس لعدم حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مؤكداً أنه في حال عدم حضوره فسيتم المضي بالاجراءات الدستورية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب يعقد جلسة السبت المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.