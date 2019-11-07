تحالف 'أوبك+' يضرب أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط الأربعاء بنحو ملحوظ بعد صدور تقرير أفاد بأن دول تحالف "أوبك+" لن تصر على تعميق تخفيضات الإنتاج خلال اجتماعها في فيينا يومي 5 و6 ديسمبر القادم.
وأحدث التقرير، الذي نشرته "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، ردا مدويا حيث تراجع سعر برميل "برنت" في غضون دقائق من 63.3 دولار إلى 61.5 دولار، أي أن برميل "برنت" انخفض بنسبة 2.84%.
ورجحت المصادر، أن تلتزم منظمة "أوبك" وحلفاؤها بأهداف الإنتاج الحالية والمتمثلة بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2020 بهدف امتصاص التخمة الزائدة من الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك تأثرت أسواق الذهب الأسود ببيانات صدرت عن وزارة الطاقة الأمريكية، والتي أظهرت نموا ملحوظا في مخزونات النفط التجارية، حيث صعدت الأسبوع الماضي بنحو 9 ملايين برميل، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
ورجحت المصادر، أن تلتزم منظمة "أوبك" وحلفاؤها بأهداف الإنتاج الحالية والمتمثلة بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2020 بهدف امتصاص التخمة الزائدة من الأسواق.
بالإضافة إلى ذلك تأثرت أسواق الذهب الأسود ببيانات صدرت عن وزارة الطاقة الأمريكية، والتي أظهرت نموا ملحوظا في مخزونات النفط التجارية، حيث صعدت الأسبوع الماضي بنحو 9 ملايين برميل، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي.
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