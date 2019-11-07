إخلاء أكبر مخيمين للمهاجرين المخالفين في باريس

أخلت الشرطة الفرنسية اليوم الخميس مخيمين يضمان ما بين 600 و1200 مهاجر في شمال شرق باريس، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأعلن المسؤول عن شرطة باريس ديدييه لالومان للصحافة: "لا يمكنني أن أترك وضعا كهذا يشكل خطرا على الأشخاص الذين يقيمون في الشارع، بل على السيارات أيضا... لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر".
وأضاف: "تقررت هذه العملية في إطار تطبيق خطة الحكومة، وهي ليست من باب الصدفة. يجب تغيير الوضع بإخلاء المخيمات".
وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير قد أكد امس الأربعاء أنه سيتم إجلاء المهاجرين من المخيمات في شمال شرق باريس "بحلول نهاية السنة".
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