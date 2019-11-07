مقتل مدني واصابة اخر بانفجار عبوة ناسفة شمال صلاح الدين

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم،في طريق قرب قرية الامسيحلي جنوبي غرب الشرقاط شمال محافظة صلاح الدي، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة اخر بجروح.

وأضاف المصدر، أن قوة امنية نقلت المصاب الى مستشفى لتلقي العلاج وجثة القتيل الى دائرة الطب العدلي، مشيرا الى فرض طوق على منطقة الحادث والشروع بالتحقيق في ملابساته.

