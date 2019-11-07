مجلس الوزراء يوصي الخارجية بافتتاح قنصليّة في ولاية تكساس

اعلنت وزارة الخارجية، الخميس، ان مجلس الوزراء اوصاها بافتتاح قنصليّة عامة في ولاية تكساس الاميركية.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مجلس الوزراء اقر بالإجماع توصية وزارة الخارجيّة بافتتاح قنصليّة عامة في ولاية تكساس".
واضاف ان "ذلك جاء لتقديم الخدمات القنصليّة لأكثر من 100000 من الجالية العراقيّة".
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