دعت لجنة حقوق الإنسان النيابية، الخميس، المتظاهرين السلميين إلى إبعاد تجمعاتهم عن الذين يريدون "الإساءة" إلى مطالبهم، فيما حذرت من الذهاب إلى "إشاعة الفوضى والخراب".
وأضاف الصالحي، أن "اللجنة ما زالت تؤكد في مطالبها على الحكومة بكشف القناصين الذين تسببوا في قتل الشباب السلمي، الا انه آن الأوان لأن نحافظ على هيبة الدولة ونظامه، وعدم الذهاب إلى إشاعة الفوضى والخراب في بلد تعب العراقيون من أجله سنوات عديدة، فهذه القوات الأمنية التي حمت أرض العراق من براثن الإجرام، من عصابات داعش ما زالت تسقي بدمائها أرض الرافدين".
وتابع، أنه "في الوقت ذاته اطلعتنا قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية إلى الصور الحية في ضرب القوات الأمنية بأدوات أدت إلى إصابة العديد منهم بإصابات بالغة، وأن قائد عمليات بغداد وبناء على مطالبنا فانه يلتزم الكثير من الانضباط، درءاً للدماء، وحفاظاً على حقوق الإنسان، فأننا نكرر نداءنا للمتظاهر السلمي الذي خرج لمطالبة حقه المشروع، بأننا مكلفون أيضاً بحماية حق القوات الأمنية التي تحمي الوزارات والمؤسسات والمصارف والممتلكات العامة والخاصة، فهم اخوتكم، ومن عشائركم، وندعوكم بأن البرلمان العراقي كفيل بإيصال مطالبكم الشرعية إلى السلطة التنفيذية، رجاءنا منكم أبعدوا تجمعاتكم السلمية من بعض الذين يريدون الإساءة إلى مطالبكم أو يريدون تحريف أصوات حناجركم للباطل، فانتم أيها الشباب بناة المستقبل العراقي وقد وصلت رسائلكم الحقة إلى كل من كان سببا في مأساة هذا الشعب المظلوم".
وختم الصالحي بيانه بالقول: "كلنا على ثقة مطلقة بأن نداءنا سيقابل من قبل الشاب العراقي والمرأة المكافحة والعجوز الذي أكله الدهر والطفل الحالم بمستقبل آمن يتحقق طموحاته وأحلامه بآذان صاغية ، قواتكم الأمنية عون لبلدنا وهم من حافظوا وسيحافظون على النظام والابتعاد عن الفوضى التي لا خاسر فيه الا شعبنا المظلوم".
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان للمتظاهرين السلميين: ابعدوا تجمعاتكم عن المسيئين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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