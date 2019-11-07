فرنسا تدعو لإطلاق 'حوار سلمي وديمقراطي' في العراق

ادانت فرنسا "أعمال العنف الخطيرة" في العراق، ودعت إلى إطلاق "حوار سلمي وديمقراطي" في البلاد.
وأضافت أن "فرنسا تعبر أيضا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحافيون في العراق".
وتابعت: "بعد سنوات من الحرب، بناء الديمقراطية العادلة والشاملة، يتطلب فتح حوار سلمي وديموقراطي"، مؤكدة أن فرنسا تشجع السلطات العراقية على "إجراء هذا الحوار وتطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها للاستجابة للتطلعات الشرعية للمواطنين".
وفي وقت سابق، أقر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشرعية وسلمية المظاهرات في البلاد، نافيا استخدام قوات الأمن الرصاص الحي لتفريق المحتجين.
واقترحت الحكومة إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية، لكن المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم "فاسدين وغير مؤهلين"، وإعادة بناء كل النظام السياسي.
وتشهد العاصمة بغداد، ونحو عشر محافظات في وسط وجنوب العراق منذ الاول من تشرين اول الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة بدأت مطالبها بالقضاء على الفساد، إلا أنها توسعت لتطالب باسقاط الحكومة، وتخللها اعمال عنف راح ضحيتها مقتل قرابة 300 شخص و12 الف جريح من المتظاهرين والقوات الامنية.
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