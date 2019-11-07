الامم المتحدة 'قلقة' أزاء احداث العراق

وبحسب بيان للامم المتحدة، فان تقارير "مثيرة للقلق ترد عن استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين" في العراق.

وحث الأمين العام جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن ممارسة العنف والتحقيق بجدية في جميع اعمال العنف.



وجدد الأمين العام ندائه من اجل اجراء حوار مفيد وهادف بين الحكومة والمتظاهرين.