نواب بشأن تصريحات عبد المهدي: مفصول عن الواقع

انتقد عدد من النواب، تصريحات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن التظاهرات، فيما وصف احدهم انه مفصول عن الواقع.

وقالت المتحدثة باسم ائتلاف النصر النائبة آيات مظفر نوري، في تصريح صحافي، إن "حديث رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عن عدم تمسكه بالسلطة غير صحيح، بل هو أثبت تمسكه بالسلطة، ورمى الكرة بملعب الكتل، فهو يعرف أنها غير قادرة على إيجاد البديل، لكن ربما تستطيع ذلك إذا قدم استقالته"، مبينة انه "متمسك بالسلطة".

واضافت ان "خطاب عبد المهدي يبين أنه في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، وهذا الخطاب، والخطابات السابقة أو القادمة، لن تكون ذات جدوى، فهي خطابات بعيدة عن الإصلاحات ومطالب الشعب، وهذه الخطابات هي التي تسببت بغليان الشارع العراقي، لأن فيها استخفافاً بدماء الشهداء"، معتبرة أنّ "حكومة عبد المهدي فقدت شرعيتها منذ أول قطرة دم سفكت من المتظاهرين".

فيما اكد القيادي في تحالف سائرون النائب علي مهدي، أن "خطاب عبد المهدي كان مضللاً، فهو يعرف السياقات الدستورية لإقالته؛ لا يوجد في الدستور إيجاد البديل وبعدها الإقالة أو الاستقالة، لكن ما يفعله ويقوله عبد المهدي دليل على تشبثه بالسلطة بشكل تعسفي، الحل حالياً استقالته أو إقالته، وكما أتينا بعبد المهدي نأتي بغيره".

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تابع ان "الحوارات مستمرة من أجل إيجاد البديل، لكن الكرد لديهم تمسك كبير بعبد المهدي، كما أنّ هناك أطرافاً أخرى داخلية وخارجية تريد تأخير الوقت حتى تنخفض ثورة الشعب، وهذا الشيء لن يتحقق"، معتبراً أن "العامل الداخلي العراقي بدأ يقوى، خصوصاً بعد انتفاضة الشعب في تشرين الأول".

عضو التيار المدني طالب غيدان الياسري إن "الرجل مفصول عن الواقع"، في إشارة الى رئيس الوزراء، مشيرا الى انه "إذا سلمنا أنّه لا يملك حساباً على (فيسبوك) أو (تويتر) هل يعقل أنّه لا يشاهد التلفزيون ومشاهد القتل والقمع؟ وهل سمع بما حدث في كربلاء؟ وهل يدري بعمليات خطف الناشطين والاعتقالات؟ وهل يعقل أن وزير الصحة لم يبلغه بدخول أكثر من 270 جثة شاب بمقتبل أعمارهم إلى ثلاجات الطب العدلي؟".

وتابع أنّ "التوقعات الأكثر قبولاً ومنطقية هي أن الرجل يعلم كل شيء لكنه متشبث بالسلطة ولا يريد تركها بسهولة وهو يسرد الحجج والذرائع لذلك"، وفقاً لقوله.

واعتبر الياسري أنّ حديث عبد المهدي "يؤكد ما يقال بالشارع اليوم عن أنّ مدير مكتبه هو الذي يدير دفة التعامل مع التظاهرات وليس هو".