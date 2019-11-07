مكتبه: الأديب لم يدل بتصريحات إعلامية منذ أشهر

نفى المكتب الإعلامي للنائب السابق علي الأديب، الخميس، إدلاء الأخير بأي تصريح بخصوص دعمه لشخصية محددة لرئاسة الوزراء أو دعوته لقطع الانترنت أو قطع الرواتب، مبيناً أن الأديب لم يدلِ بتصريحات إعلامية منذ أشهر. وقال المكتب، إنه ينفي "ما تروج له جهة سياسية معروفة بعدائها واستهدافها له سابقاً وحالياً، من أخبار وتصريحات مفبركة تنسبها اليه بقصد الاساءة من قبيل دعوته لقطع الانتريت او قطع الرواتب! ودعمه لشخصية محددة لرئاسة الوزراء".



وأكد المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن الأديب "لم يدل بتصريحات إعلامية منذ أشهر، ولم يقدم أية مقترحات أو مشورة لأية جهة سياسية أو أمنية".



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