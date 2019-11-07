فرنسا تدعو العراق إلى حوار سلمي وديموقراطي









اسماء السيد - باريس: دانت فرنسا الأربعاء "أعمال العنف الخطيرة" في العراق، ودعت السلطات العراقية إلى فتح "حوار سلمي وديموقراطي".

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول إن باريس "تدين أعمال العنف الخطيرة التي جرت في العراق في الأيام الأخيرة"، مذكرة "بحق العراقيين في التظاهر بشكل سلمي".

أضافت أن "فرنسا تعبّر أيضًا عن قلقها من عمليات الترهيب والتهديدات التي يواجهها الصحافيون في العراق".

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تابعت فون دير مول "بعد سنوات من الحرب، يتطلب بناء ديموقراطية عادلة وشاملة فتح حوار سلمي وديموقراطي"، مؤكدة أن فرنسا تشجّع السلطات العراقية على "إجراء هذا الحوار" و"تطبيق الإصلاحات التي أعلن عنها للاستجابة إلى التطلعات الشرعية للسكان".

ويشهد العراق احتجاجات بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، تتخللها أعمال عنف دامية، أسفرت عن مقتل نحو 280 شخصًا، بحسب إحصاء لوكالة فرانس برس.

اقترحت الحكومة العراقية إصلاحات اجتماعية وتعديلات دستورية، لكنّ المتظاهرين يواصلون المطالبة برحيل كل المسؤولين الذين يعتبرونهم فاسدين وغير مؤهلين، وإعادة بناء كل النظام السياسي الذي أقيم بعد سقوط صدام حسين.