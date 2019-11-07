عودة خدمة الانترنت في بعض مناطق العراق

عادت خدمة الانترنت، صباح اليوم الخميس، الى بعض مناطق البلاد بعد انقطاع "غير معلن" استمر ليومين.

ولاحظ مستخدمون عودة خدمة الانترنت عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 7 تشرين ثاني الحالي، في بعض مناطق العراق، بعد نحو يومين على قطعها بشكل مفاجئ و"غير معلن".

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وكانت السلطات قد قطعت خدمة الانترنت، ليلة الثلاثاء الماضي، بشكل غير معلن، دون ان تصدر وزارة الاتصالات او الجهات المعنية اي توضيح حول اسباب القطع المفاجئ للخدمة، الا ان شركات اتصال الهاتف المحمول قد نوهت لمستخدميها بأن القطع جاء خارج ارادتهم.

ويرى ناشطون بان القطع جاء على خلفية التظاهرات الاحتجاجية، التي تشهدها بغداد وعدد من المحافظات للمطالبة بالخدمات وتوفير فرص عمل، والتي اتسعت المطالب لتشمل اقالة الحكومة.