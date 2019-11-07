مسؤول أمريكي: زعيم تنظيم داعش الجديد شخص مجهول

وصف مسؤول أمريكي الزعيم الجديد لتنظيم داعش، بأنه "شخص مجهول"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تأمل في أن يقتل قريبا".
وأعلن التنظيم الأسبوع الماضي تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيما جديدا، بعد مقتل أبو بكر البغدادي بعملية للقوات الأمريكية الخاصة في سوريا.
وقال مسؤول أمريكي بارز، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "رصد مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للتنظيم تشير إلى أن أتباع القرشي لا يعرفون الكثير عنه".
وصرح للصحافيين بأن "ذلك أصبح قضية رئيسية في عالم التواصل الاجتماعي لداعش.. يبدو أن هذا الشخص مجهول".
وأضاف أن "هذا الشخص لم يثر اهتمامنا.. وإذا كان في العراق أو سوريا، لا نعتقد أن مقتله بعيد المنال".
ورفض المسؤول الكشف عن مزيد من التفاصيل بما في ذلك ما إذا كان القرشي قد اعتقل سابقا في السجون الأمريكية مثل البغدادي.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد نشر تغريدة على "تويتر" الأسبوع الماضي عن زعيم التنظيم الجديد قائلا: "نعرف بالضبط من هو".
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