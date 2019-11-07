مصدر محلي: عودة العمل في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية

نقلت وكالة روسيا اليوم عن مصادر أمنية ونفطية، الخميس، إن العمليات استؤنفت في ميناء أم قصر ومصفاة الناصرية لتكرير النفط في جنوب العراق بعد مغادرة المحتجين للمنطقتين.

وقام متظاهرون بإغلاق الطرق في ميناء أم قصر لأكثر من أسبوع، كما أوقفوا ناقلات الوقود في مصفاة النفط بالناصرية، ما تسبب في نقص الوقود في محافظات الجنوب.

وجاء تحرك المتظاهرين خلال ساعات بعد تأكيد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبد الكريم خلف، أن إغلاق المحتجين للميناء كلف البلاد ما يزيد عن 6 مليارات دولار.

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وتشهد العاصمة العراقية بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية منذ مطلع تشرين الاول الماضي، احتجاجات حاشدة تطالب بـ"الحقوق المشروعة" للمواطنين.

وتخللت تلك الاحتجاجات أعمال عنف أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا وإصابة نحو 12 ألفا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.