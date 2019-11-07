رسميا.. المنتخب الوطني يخوض مباراتي ايران والبحرين في عمان

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2019-11-07 | 06:44
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن نقل مباراتي المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 امام ايران والبحرين الى العاصمة الاردنية عمان.
وقال رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود في حديث لـ الخليج 365، ان "الاتحاد الدولي لكرة القدم، ارسل كتابا الى اتحاد الكرة العراقي، قرر من خلاله نقل مباراتي ايران والبحرين الى خارج العراق".
واوضح ان "قرار الاتحاد الدولي جاء بسبب التظاهرات التي تشهدها محافظة البصرة وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية"، مشيرا الى ان "الاتحاد العراقي اقترح نقل المباراة الى ملعب فرانسوا حريري في اربيل لكن الاتحاد الدولي رفض ذلك واصر على نقل المباراة الى خارج العراق".
وتابع مسعود ان "الاتحاد العراقي اختار المدينة الرياضية في العاصمة الاردنية عمان، لتكون ارضا للمنتخب الوطني في المباراتين".
وستقام مباراة ايران في الـ14 من شهر تشرين الثاني الجاري، فيما ستقام مباراة البحرين في الـ19 من الشهر نفسه.
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