المتحدث باسم عبد المهدي: صدور اوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس، عن صدور اوامر باعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق. ونقل التلفزيون الرسمي في خبر عاجل عن المتحدث عبد الكريم خلف قوله انه "تم اصدار اوامر للقوات الامنية بتطبيق القانون فورا". Advertisements واضاف انه "سيتم اعتقال المخربين الذين يقطعون الطرق لاحالتهم الى القضاء". وأعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، امس الأربعاء، عن بلوغ خسائر التظاهرات ستة مليارات دولار، فيما أكد أن ما يجري في ميناء أم قصر سبب أضراراً بالغة للمواطن.



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