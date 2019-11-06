حرق باب مبنى محافظة كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من الأشخاص أقدموا، اليوم، على حرق مبنى محافظة كربلاء".

وأضاف أن "القوات الامنية أطلقت الغاز المسيل للدموع"، مبيناً أنه "لا زالت هناك صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية لغاية الآن".

