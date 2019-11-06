حرق باب مبنى محافظة كربلاء

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، الأربعاء، بقيام عدة أشخاص بحرق مبنى المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من الأشخاص أقدموا، اليوم، على حرق مبنى محافظة كربلاء".
وأضاف أن "القوات الامنية أطلقت الغاز المسيل للدموع"، مبيناً أنه "لا زالت هناك صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية لغاية الآن".
وأضاف أن "القوات الامنية أطلقت الغاز المسيل للدموع"، مبيناً أنه "لا زالت هناك صدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية لغاية الآن".
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