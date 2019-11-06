إعادة انتخاب آل نهيان رئيساً للإمارات لولاية رابعة

وذكرت وكالة "وام" الإماراتية، أن "المجلس الأعلى للاتحاد جدد الثقة في آل نهيان رئيسا للمجلس الأعلى للاتحاد لولاية رابعة مدتها خمس سنوات، وفقا لأحكام دستور دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأعتبر المجلس، حسب الوكالة، أن "النهج الذي يتبعه آل نهيان يعزز دعائم نهضة البلد ومكتسباته ويحقق طموحات شعبه الكريم".



ويتولى آل نهيان، البالغ 71 عاما من عمره، منصب رئيس الدولة الإمارتية منذ 15 عاما حيث انتخب لأول مرة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، يوم 3 تشرين الثاني 2004.

ويقضي الدستور الإماراتي بأن ينتخب المجلس الأعلى من بين أعضائه رئيسا لدولة الإمارات لمدة خمس سنوات، وتجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.

ولا يظهر الشيخ خليفة بن زايد أمام عدسات وسائل الإعلام إلا في حالات نادرة منذ إصابته بجلطة أوائل عام 2014.

