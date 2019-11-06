القوات الأمريكية تسير دورية في منطقة حقول النفط السورية قرب حدود العراق وتركيا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بتسيير القوات الأمريكية، اليوم الأربعاء، دورية عسكرية في منطقة مثلث الحدود السورية العراقية التركية.
وسبق أن ذكر المرصد السوري، امس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية تقوم بتحضيرات لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة تابعة لها في قرية ينبوع (زغات) الواقعة بريف المالكية على طريق معبر سيمالكا عند مثلث الحدود بين تركيا والعراق وسوريا.
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