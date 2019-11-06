القوات الأمريكية تسير دورية في منطقة حقول النفط السورية قرب حدود العراق وتركيا

وأوضح "المرصد" أن الدورية انطلقت من قرية جنيدية بريف رميلان، حيث تتمركز حقول نفط كبيرة، وصولا إلى حقلي السويدية وكرزيرو ومنطقة قره تشوك.

وسبق أن ذكر المرصد السوري، امس الثلاثاء، أن القوات الأمريكية تقوم بتحضيرات لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة تابعة لها في قرية ينبوع (زغات) الواقعة بريف المالكية على طريق معبر سيمالكا عند مثلث الحدود بين تركيا والعراق وسوريا.