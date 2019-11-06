استقالة مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين 'الأونروا'

وكانت الأونروا قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن المفوض العام بيير كرينبول جرى استبداله لحين اكتمال مراجعة "أمور متعلقة بالإدارة" في الوكالة.

وحسب "رويترز" أبلغ المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك الصحفيين في نيويورك أن كرينبول أبلغ الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش بأنه استقال على الفور.