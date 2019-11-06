بالوثائق.. البرلمان يخاطب جهات حكومية ونقابات بشأن التعديلات الدستورية

تنشر الخليج 365، وثائق صادرة من مجلس النواب تتضمن مخاطبة جهات حكومية ونقابات واتحادات وبعثة الامم المتحدة بشأن التعديلات الدستورية. وأعلنت لجنة التعديلات الدستورية، امس الثلاثاء، المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة، فيما أشارت إلى الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، أن التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد، فيما أشار إلى أنه يمكن أن يتم تغيير قانون الانتخابات تماماً.

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