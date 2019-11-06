بالفيديو: قطع الإنترنت مؤشر على خروج التظاهرات عن السيطرة

واشارت الصحيفة الى ان مطالب المتظاهرين للتخلص من الفساد، ووضع حد للأحزاب السياسية، وإنشاء نظام رئاسي بدلاً من النظام البرلماني معقولة لكن من المستحيل تحقيقها، من دون سفك دماء.

وبحسب الصحيفة، فقد يصعب تحقيق ذلك لأن المتظاهرين يطالبون بشكل متزايد بنتائج فورية، كما لو كانوا يرغبون في رؤية المشرعين والوزراء يحزمون حقائبهم، ويتخلصون من قصورهم المميزة في المنطقة الخضراء ويختفون تمامًا. وبينت ان السياسيين الراغبين في العمل مع المحتجين يدركون أن التغييرات الأساسية التي يطالبون بها مثل قوانين انتخابات جديدة ودستور جديد في نهاية المطاف لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها. ومع ذلك، فإن أسلوب الطبقة السياسية يُحبط المحتجين الذين ينفد صبرهم لرؤية التغييرات تبدأ الآن.



ورأت الصحيفة ان الرئيس برهم صالح، يحاول اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، من خلال إدخال تشريعات من شأنها القضاء على النظام الحالي لقوائم الأحزاب والسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم للمرشحين الفرديين. لكنه في جوهره يطلب من البرلمان اعتماد نظام يكلف الكثير من أعضائه مقاعدهم.

واختتمت الصحيفة تقريرها بصورة مبهمة عن الوضع العام وما الذي يمكن التكهن به بخصوص المقبل من الايام حيث قالت: يبقى من غير الواضح الى متى سيبقى المتظاهرون في الشوارع.

