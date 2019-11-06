سلمت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، اليوم الأربعاء، وثائق تاريخية للعراق تم ضبطها بحوزة مقيم عربي في المملكة حصل عليها بطرق غير مشروعة ، ونشر بعضا منها على مواقع الإنترنت .
وتتضمن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940، وتمتلكها دار الكتب والوثائق بالعراق، وتتعلق بالأسرة الحاكمة فى تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة، بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.
ويأتي تسليم هذه الوثائق، تنفيذاً لاتفاقية منظمة "اليونسكو" حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة أقرت في عام 1970، وتعد هذه هي المرة الثالثة التى تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية للعراق، حيث أنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009 - 2010 بالتعاون مع الشركاء، حرصا من المملكة على المحافظة على الإرث العالمى وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.