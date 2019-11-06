السعودية تسلم العراق وثائق تاريخية تم ضبطها مع مقيم عربي

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه قام بتسليم الوثائق نائب رئيس الهيئة لقطاع التراث الوطني رستم بن مقبول الكبيسي، لسفير العراق لدى المملكة قحطان طه خلف.

وتتضمن الوثائق 250 ورقة تعود إلى مطلع العام 1940، وتمتلكها دار الكتب والوثائق بالعراق، وتتعلق بالأسرة الحاكمة فى تلك الفترة، وتمت مصادرتها داخل أراضي المملكة، بتعاون وجهود شركاء الهيئة بوزارة الداخلية، ووزارة الخارجية، والنيابة العامة، حيث تم تحريز هذه الوثائق والاحتفاظ بها والبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادتها إلى بلدها الأصلي.



ويأتي تسليم هذه الوثائق، تنفيذاً لاتفاقية منظمة "اليونسكو" حول حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة أقرت في عام 1970، وتعد هذه هي المرة الثالثة التى تقوم بها المملكة بتسليم ممتلكات ثقافية للعراق، حيث أنه سبق تسليم قطع أثرية خلال عامي 2009 - 2010 بالتعاون مع الشركاء، حرصا من المملكة على المحافظة على الإرث العالمى وتطبيق الاتفاقيات الدولية بهذا الشأن.