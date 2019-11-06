بالفيديو: هيئة الحشد تنظم حملة تبرع بالدم للمصابين

بالأمس سالت دماؤهم لتحرير الوطن واليوم يتبرعون بها الى ابنائه... مقاتلو الحشد الشعبي ينظمون حملة للتبرع بالدم للمصابين من القوات الامنية والمتظاهرين نتيجة الصدامات الي حصلت في بعض الاعتصامات. القائمون على هذه الحملة اكدوا تأييدهم للتظاهرات السلمية ودعم المحتجين داعين القوات الامنية الى ضبط النفس وعدم استخدام العنف المفرط مع المعتصمين، فيما شهدت مديرية الدعم اللوجستي توافد الكثير من المتبرعين استجابة لهذه المبادرة.



يد قاتلت الارهاب واخرى تتبرع بدمائها هكذا هم ابناء الحشد الذين بعثوا من خلال حملتهم هذه رسالة سلام تعزز الصورة المشرقة لتضحياتهم التي قدموها في سبيل الوطن .

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