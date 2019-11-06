عمليات بغداد تعيد فتح جسر باب المعظم بعد اغلاقه من قبل متظاهرين

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، عن اعادة فتح جسر باب المعظم مقابل مدينة الطب بعد اغلاقه من قبل متظاهرين، مشيرة الى اعتقال مجموعة منهم. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، في حديث لـ الخليج 365، إن مجموعة من المتظاهرين اغلقوا، ظهر اليوم، جسر باب المعظم مقابل مدينة الطب وسط العاصمة بغداد، ما ادى الى اعاقة وصول المرضى الى المستشفى. واضاف المحمداوي، أن قوة من عمليات قامت باعتقال عدد من هؤلاء الاشخاص الذين عمدوا الى اغلاق الجسر، مطالبا المتظاهرين بعدم السماح لاي مجموعة باغلاق اي جسر او طريق واعاقة السير في بغداد.

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