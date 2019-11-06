اختناق 25 شخصا قرب جسري الاحرار والشهداء وسط بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن 25 شخصا اصيبوا بحالات اختناق خلال تفريق المتظاهرين قرب جسري الاحرار والشهداء وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة تفريق المتظاهرين قرب جسري الاحرار والشهداء وسط بغداد، بلغت اختناق 25 شخصا". واضاف ان "ذلك بسبب قنابل الغاز المسيلة للدموع التي اطلقتها القوات الامنية على المتظاهرين لتفريقهم".



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