الفيفا يطلب من العراق اختيار أرض محايدة لمبارياته بسبب الوضع الأمني

وأفاد الفيفا في بيان:"بعد تقييم الوضع الأمني الحالي في العراق، أبلغ الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاتحاد العراقي لكرة القدم، بأن المباراتين المقبلتين ضمن تصفيات فيفا كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 (في الصين) ضد إيران والبحرين (...) يجب أن تقاما على أرض محايدة".ومن المرجح أن يتم اتخاذ قرار المكان البديل اليوم الأربعاء.

ويشكل طلب الفيفا نقل المباراتين خيبة أمل للجانب العراقي الذي خاض مفاوضات رسمية تخللتها عملية مد وجزر مع الاتحاد الدولي، قبل السماح له في نهاية المطاف باستضافة مبارياته على أرضه بعد قرار رفع الحظر الذي فرض لأعوام طويلة على خلفية الأوضاع الأمنية في البلاد منذ العام 2003.

ومنح الفيفا العراق في أغسطس الماضي، الضوء الأخضر لخوض مباريات منتخب أسود الرافدين في التصفيات المزدوجة في مدينة البصرة بجنوب العراق.



وأقيمت مباراة واحدة في البصرة في التصفيات الحالية، وذلك باستضافة هونغ كونغ في 10 أكتوبر الماضي (فاز العراق 2-0).

ويتصدر العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن البحرين، بينما يشغل المنتخب الإيراني المركز الثالث بـ6 نقاط، ثم هونغ كونغ وكمبوديا بنقطة واحدة لكل منهما.

ويشهد العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي احتجاجات واسعة لاسيما في بغداد والمناطق الجنوبية، تخللتها أعمال عنف دامية أسفرت عن مقتل نحو 270 شخصا.

ويواصل متظاهرون منذ أيام عدة في محافظة البصرة الغنية بالنفط، غلق الطريق المؤدي إلى ميناء أم قصر، أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.