لجنة التدقيق المشتركة تباشر اعمالها في وزارتي الكهرباء والصحة

وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "لجنة مشتركة من الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية باشرت اليوم مهامها ميدانيا في تدقيق ملفات وزارتي الكهرباء والصحة".

واضاف ان "اللجنة المشتركة بدأت بوزارتي الصحة والكهرباء وستباشر لجان اخرى نفس المهمة في الوزارات الاخرى".



يذكر ان مجلس القضاء الاعلى قرر تدقيق ملفات الوزارات بعد عام 2003 بالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.