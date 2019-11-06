رويترز: سقوط 13 قتيلا في العراق خلال يومين

ذكرت وكالة رويترز، ان حصيلة قتلى الاحتجاجات في العراق يومي الاثنين والثلاثاء، بلغت استشهاد 13 شخصا، نقلا عن مصادر طبية وأمنية عراقية.

وبحسب الوكالة، "فبعد مقتل 8 أشخاص، نهار اول امس الاثنين، قتل 5 أشخاص على الأقل خلال الليل، أو في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء".

واضافت ان "ما يزيد على 260 عراقيا لقوا مصرعهم في مظاهرات منذ بداية تشرين الاول الماضي، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية".

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وتابعت ان "أغلبهم استشهدوا في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة مجهولين النار على الحشود من فوق أسطح المباني وسط بغداد"، لافتة الى ان "موجة العنف الجديدة بدأت بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق حركتهم، التي قال إنها حققت أهدافها وأضحت تضر بالاقتصاد الوطني".

وفي كلمة أذاعها التلفزيون الرسمي يوم أمس الثلاثاء قال عبد المهدي إن "للاحتجاجات أثرا اقتصاديا لا يقوي العراق على تحمله، مطالبا المحتجين بوقف تدمير الممتلكات العامة والخاصة.