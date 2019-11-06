مصدر يكشف طبيعة دوي الانفجار الذي سمع امس بالكرادة

كشف مصدر امني، الاربعاء، عن طبيعة دوي الانفجار الذي سمع امس بالكرادة في بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "صاروخا نوع كاتيوشا سقط ليلة امس في نهر دجلة قرب منطقة الكرادة وسط بغداد، من دون وقوع اية اضرار مادية او خسائر بشرية". Advertisements واضاف ان "قوة امنية اتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ". وأفاد مصدر أمني، ليلة امس الثلاثاء، بسماع دوي انفجار قرب منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد.



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