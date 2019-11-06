قائد عمليات بغداد يأمر برفع حظر التجول نهائيا

امر قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الثلاثاء، برفع حظر التجول نهائيا. وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر رفع حظر التجوال المفروض على العاصمة بغداد بشكل نهائي". يذكر ان قيادة عمليات بغداد قررت في وقت سابق فرض حظر شامل على التجوال من الساعة الـ12 ليلا ولغاية الساعة السادسة صباحا، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة وما رافقها من اعمال تخريب ادت الى سقوط قتلى وجرحى، لتقرر فيما بعد تقليص الحظر ليكون من الساعة الثانثة بعد منتصف الليل ولغاية السادسة صباحا.





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