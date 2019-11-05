ترامب يعلق على اتفاق الرياض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن اتفاق الرياض بشأن اليمن "بداية جيدة جداً". ودعا الرئيس الأمريكي جميع الأطراف اليمنية للسعي من أجل التوصل لاتفاق شامل. وشهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

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