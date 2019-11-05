متظاهرون يحاولون اقتحام مبنى محافظة كربلاء

أفاد مصدر أمني في محافظة كربلاء، الثلاثاء، بمحاولة عدد من المتظاهرين اقتحام مبنى المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عدداً من المتظاهرين حاولوا مساء اليوم، اقتحام مبنى محافظة كربلاء"، مبيناً أن "القوات الأمنية ردّت بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين".
وأضاف أن "عدداً من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع", موضحاً أن "المتظاهرين لا زالوا متجمعين قرب مبنى المحافظة".
وأضاف أن "عدداً من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع", موضحاً أن "المتظاهرين لا زالوا متجمعين قرب مبنى المحافظة".
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