افاد مصدر امني، الثلاثاء، بتسجيل حالات اختناق قرب جسري الاحرار والجمهورية وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تسجيل حالات اختناق نتيجة ضرب قنابل مسيلة للدموع عند جسر الاحرار". Advertisements وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "هنالك حالات اختناق اخرى اسفل جسر الجمهورية". وتشهد بغداد ومحافظات اخرى منذ الجمعة (25 تشرين الاول 2019)، تظاهرات عدة للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل فضلاً عن المطالبة بالاصلاح، تصاعدت وتيرتها مما اسفر عن مقتل واصابة المئات بين صفوف المتظاهرين، فضلاً عن القوات الامنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل حالات اختناق قرب جسري الاحرار والجمهورية في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.