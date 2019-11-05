عبد المهدي: التعديل الدستوري يمكن ان يصل الى تغيير طبيعة النظام السياسي

أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد، فيما أشار إلى أنه يمكن أن يتم تغيير قانون الانتخابات تماماً.
وأضاف أنه "في أحيان كثيرة كانت هذه الأزمات لا تحل بل كانت حلول ترقيعية والحل الكبير لم يتحقق لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا وتراكمت الامور بشكل واضح جدا بلحظة معينة".
وبين أن "التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد".
واشار رئيس الوزراء، إلى أنه "نستطيع ان نغير تماماً قانون الانتخابات من خلال الدستور".
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