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عبد المهدي: التعديل الدستوري يمكن ان يصل الى تغيير طبيعة النظام السياسي

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أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الثلاثاء، أن التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد، فيما أشار إلى أنه يمكن أن يتم تغيير قانون الانتخابات تماماً.
وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء تابعتها الخليج 365، إن "التظاهرات مهمة واختزلت امور كثيرة"، مبيناً أن "مجموع التدافعات التي حصلت بعد 2003 اختزلتها التظاهرات".

وأضاف أنه "في أحيان كثيرة كانت هذه الأزمات لا تحل بل كانت حلول ترقيعية والحل الكبير لم يتحقق لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا وتراكمت الامور بشكل واضح جدا بلحظة معينة".

وأوضح رئيس الوزراء، أنه "لا شك ان الدستور تم الاستفتاء عليه وتم اقراره في ظروف محددة ولكن لا شك ان الدستور اصبح هو المظلة التي يستضل به الجميع حتى لو كانت هناك ثغرات فكل الدول تعدل في دساتيرها وفق متطلبات المرحلة".

وبين أن "التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي في البلاد".

واشار رئيس الوزراء، إلى أنه "نستطيع ان نغير تماماً قانون الانتخابات من خلال الدستور".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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