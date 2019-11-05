عبد المهدي: التعديل الدستوري يمكن ان يصل الى تغيير طبيعة النظام السياسي

وقال عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء تابعتها الخليج 365، إن "التظاهرات مهمة واختزلت امور كثيرة"، مبيناً أن "مجموع التدافعات التي حصلت بعد 2003 اختزلتها التظاهرات".

وأضاف أنه "في أحيان كثيرة كانت هذه الأزمات لا تحل بل كانت حلول ترقيعية والحل الكبير لم يتحقق لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا اجتماعيا وتراكمت الامور بشكل واضح جدا بلحظة معينة".