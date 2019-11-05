بعد مقتل 12 أمريكياً بالمكسيك.. ترامب يعرض 'شن حرب' على عصابات المخدرات

وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء، في سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر": "عائلة رائعة وأصدقاؤها من ولاية يوتا حوصروا بين عصابتي مخدرات خبيثتين، يطلق أفرادهما النار على بعضهم البعض، ما نتج عنه مقتل العديد من الأمريكيين، بينهم أطفال، وفقدان البعض".وأضاف ترامب: "إذا كانت المكسيك تحتاج أو طلبت مساعدة للتخلص من هؤلاء الوحوش فالولايات المتحدة مستعدة".

وتابع: "حان الوقت للمكسيك بمساعدة الولايات المتحدة لشن حرب على عصابات المخدرات ومحوها عن وجه الأرض، نحن فقط ننتظر دعوة من الرئيس الجديد العظيم".