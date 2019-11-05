مجلس الوزراء يصدر حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين

اصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين. وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن "مجلس الوزراء اصدر اليوم الثلاثاء حزمة اصلاحات جديدة تتضمن طلبات الاستجابة لمطالب المتظاهرين". وأضاف أن "مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون اللجنة الاولمبية العراقية ويحيله للبرلمان".



وأشار الى أن المجلس "قرر منح وزير النفط صلاحية الموافقة على تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي 2018- 2019 على ملاك الوزارة".

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