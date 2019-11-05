لجنة التعديلات الدستورية تعلن المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة

أعلنت لجنة التعديلات الدستورية، الثلاثاء، المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة، فيما أشارت إلى الاستعانة بخبرات الأمم المتحدة.
وأضافت أنه "سيتم دعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة للمشاركة بالاراء والافكار والمقترحات، فضلاً عن الاستعانة بخبرات الامم المتحدة من خلال بعثتها في العراق"، مؤكدة "المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة".
وأشارت اللجنة، إلى انه "تمت دعوة السلطات القضائية والتنفيذية بارسال ممثلين للاستماع الى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية"، مبينة أنه "تقرر إبقاء اجتماعات اللجنة متواصلة ومستمرة لانجاز التعديلات الدستورية اللازمة باسرع وقت".
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