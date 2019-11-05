لجنة التعديلات الدستورية تعلن المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة

وذكرت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "سيتم اشراك خبراء في القانون الدستوري في الجامعات العراقية باعداد الصياغات اللازمة لاجراء التعديلات".

وأضافت أنه "سيتم دعوة منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات المختصة للمشاركة بالاراء والافكار والمقترحات، فضلاً عن الاستعانة بخبرات الامم المتحدة من خلال بعثتها في العراق"، مؤكدة "المضي بإنجاز التعديلات وفق التوقيتات المحددة".



وأشارت اللجنة، إلى انه "تمت دعوة السلطات القضائية والتنفيذية بارسال ممثلين للاستماع الى وجهات نظرهم بالتعديلات الدستورية"، مبينة أنه "تقرر إبقاء اجتماعات اللجنة متواصلة ومستمرة لانجاز التعديلات الدستورية اللازمة باسرع وقت".