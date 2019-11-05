الحكيم ونظيره البريطاني يبحثان إجراءات الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الثلاثاء، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني اندرو موريسون، إجراءات الحكومة العراقية في تلبية مطالب المتظاهرين. وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحكيم تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره البريطاني اندرو موريسون". وأضافت أن "الجانبين بحثا خلال الاتصال أيضاً، إجراءات الحكومة في تلبية مطالب المتظاهرين عبر الحزم الإصلاحية التي أطلقتها الحكومة".



وأوضحت الوزارة، ان "الطرفين تبادلا الرؤى والأفكار حول إيجاد الحلول للأزمات التي تعاني منها المنطقة، بما يصب في صالح تحقيق الأمن وبسط الاستقرار".

وثمن الحكيم خلال الاتصال الهاتفي، "مواقف بريطانيا الداعمة للعراق، خاصة في مجال الاستثمار، وإعادة الإعمار، والمساهمة في بناء المشاريع التنموية".

وأوضحت الوزارة، ان "الطرفين تبادلا الرؤى والأفكار حول إيجاد الحلول للأزمات التي تعاني منها المنطقة، بما يصب في صالح تحقيق الأمن وبسط الاستقرار".وثمن الحكيم خلال الاتصال الهاتفي، "مواقف بريطانيا الداعمة للعراق، خاصة في مجال الاستثمار، وإعادة الإعمار، والمساهمة في بناء المشاريع التنموية".

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