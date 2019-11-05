نيمار ينجو من عقوبة قضائية جديدة

2019-11-05 | 16:37
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نجا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل نيمار جونيور، الثلاثاء، من عقوبة قضائية جديدة.
ونقلت "وكالة الأنباء الفرنسية" عن مصادر قولها، إن "مكتب النائب العام الفرنسي اكتفى بتوجيه تحذير مكتوب لنيمار بشأن قضية اعتدائه بالضرب على مشجع لفريق رين أثناء تسلم ميداليات المركز الثاني عقب الخسارة في نهائي كأس فرنسا الموسم الماضي".
كما نقلت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" اعتراض محامي المشجع على هذه العقوبة، مضيفا أنه "إذا تبدل الوضع باعتداء مشجع على لاعب لتعرض لمحاكمة قضائية، وربما تعرض للسجن".
وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر إيقاف نيمار بسبب هذه الواقعة ثلاث مباريات إضافة إلى مباراتين مع إيقاف التنفيذ.
كما نقلت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" اعتراض محامي المشجع على هذه العقوبة، مضيفا أنه "إذا تبدل الوضع باعتداء مشجع على لاعب لتعرض لمحاكمة قضائية، وربما تعرض للسجن".
وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر إيقاف نيمار بسبب هذه الواقعة ثلاث مباريات إضافة إلى مباراتين مع إيقاف التنفيذ.
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